Video Yaşam Erzurum'da sosyal medya hesabı açan eşine kızan koca kayınpederinin evine ateş etti | Video
Erzurum'da sosyal medya hesabı açan eşine kızan koca kayınpederinin evine ateş etti | Video

Erzurum'da sosyal medya hesabı açan eşine kızan koca kayınpederinin evine ateş etti | Video

03 Mayıs 2026 | 16:50

Erzurum’da boşanma aşamasında olduğu eşinin Instagram hesabı açmasına sinirlenen S.T. (26) kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından kaçan S.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.T., boşanma aşamasında olduğu F.T.'nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi. Buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti. Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti. Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.'yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak'ta yakaladı. S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.'nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da sosyal medya hesabı açan eşine kızan koca kayınpederinin evine ateş etti | Video 04:17
Erzurum'da sosyal medya hesabı açan eşine kızan koca kayınpederinin evine ateş etti | Video 03.05.2026 | 16:48
Beylikdüzü’nde araç içerisinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 01:29
Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 03.05.2026 | 16:19
Kırklareli’nde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 00:57
Kırklareli'nde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 03.05.2026 | 16:14
Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video 02:49
Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 15:28
Bursa’da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video 01:30
Bursa'da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video 03.05.2026 | 15:05
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 01:06
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 03.05.2026 | 14:57
İzmir’de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 00:44
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 03.05.2026 | 14:16
Konya’da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 01:41
Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 03.05.2026 | 14:08
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 00:45
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 03.05.2026 | 14:07
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 01:48
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 03.05.2026 | 12:32
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03:30
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03.05.2026 | 11:43
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 00:25
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 03.05.2026 | 11:19
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 04:25
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 03.05.2026 | 11:04
Ankara’da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: Gülistan Doku dosyası ile umutlandık | Video 07:47
Ankara'da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: "Gülistan Doku dosyası ile umutlandık" | Video 03.05.2026 | 10:29
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 01:10
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 03.05.2026 | 10:27
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 05:14
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:21
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 00:29
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 03.05.2026 | 10:19
Bursa’da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 00:35
Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 03.05.2026 | 10:16
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 01:31
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 03.05.2026 | 10:14
Antalya’da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video 02:05
Antalya'da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA