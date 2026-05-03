Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video
03 Mayıs 2026 | 10:18
Bursa'da çekici sürücüsü ile esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Sinirlenen sürücü, çekici aracı esnafın üzerine sürerek korku dolu anlar yaşattı.
Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çekici sürücüsü ile bölgedeki esnaflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine sopalarla saldırdı.
Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan çekici sürücüsü, aracına binerek esnafın üzerine sürdü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaşanan arbede çevrede paniğe neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
