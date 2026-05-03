Hatay'da köpek sürüsü saldırısı... Kardeşlerin biri yaralandı, diğerindeyse kafa sallama travması oluştu | Video

03 Mayıs 2026 | 09:51

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi markete giden iki kız kardeş, köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan kardeşlerin biri bacağından yaralanırken diğerinde ise korkudan dolayı kafa sallama travması oluştu.