Hatay'da köpek sürüsü saldırısı... Kardeşlerin biri yaralandı, diğerindeyse kafa sallama travması oluştu | Video

Hatay'da köpek sürüsü saldırısı... Kardeşlerin biri yaralandı, diğerindeyse kafa sallama travması oluştu
03 Mayıs 2026 | 09:51

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi markete giden iki kız kardeş, köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan kardeşlerin biri bacağından yaralanırken diğerinde ise korkudan dolayı kafa sallama travması oluştu.

Olay, 28 Nisan tarihinde Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bir apartmanda yaşayan 14 yaşındaki İ.B. ile 13 yaşındaki E.E.B. kardeşler, alışveriş yapmak için markete gittikleri esnada kabusu yaşadılar. Markete doğru giderken kardeşler, iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin kardeşine saldırdığı gören İ.B., köpeklerin dikkatini dağıtarak kaçmaya çalışırken ayağı takıldı ve düştü. Ayağı takılan ve yere düşen çocuğun üzerine köpekler çullandı. Köpeklerin saldırısından kaçmak için boğuşan İ.B., boğuştuğu köpeğin çivili tasmasının ayağına takılmasıyla yaralandı. Köpek saldırısına maruz kalan kardeşleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kardeş hastanede tedavi altına alındı. Köpeklerin saldırısının oluşturduğu travma etkisinde kalan E.E.B., kafasını istemsizce sürekli olarak hareket ettirmeye başladı. Kaçarken ayağı takılan ve köpekler üzerine çullanan İ.B.'deyse yaralanmalar oluştu.
