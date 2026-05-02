Beylikdüzü'nde husumetlisine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı | Video 02 Mayıs 2026 | 15:07 Beylikdüzü'nde B.Ş. adlı kişi aracından indiği sırada iddiaya göre bir süredir aralarında husumet bulunan Enver D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan B.Ş. yara almadan kurtulurken, Enver D. olay yerine gelen motosikletli bir kişiyle kaçtı. Kısa sürede yakalanan Enver D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Nisan Salı günü saat 21:00 sıralarında Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek gelen Enver D., bir süredir husumetli olduğu B. Ş.'ye aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Ardından şüpheli gelen bir motosikletin arkasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından, B.Ş.'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu, şüphelinin silahından çıkan kurşunların bir araca ve bir binaya isabet ettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli Enver D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enver D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enver D.'nin motosiklet ile olay yerinden kaçmasına yardım eden diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan şüphelinin yürüyerek gelmesi ve saldırının ardından motosiklet ile kaçması çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.