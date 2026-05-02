Eyüpsultan’da oto yıkamaya motosikletli saldırı | Video

02 Mayıs 2026 | 08:51

Eyüpsultan’da bir oto yıkama, gece saatlerinde kurşunlandı. İş yerinin kapalı olması olası bir can kaybını önlerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.