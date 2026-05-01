Şanlıurfa'da film sahnesi gibi kurtarma operasyonu | Video

01 Mayıs 2026 | 16:29

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatın dış cephe giydirmesini yapan iki işçinin üzerinde çalıştığı seyyar asansör, 5'inci kattan yere çakıldı. Bir işçi ağır yaralanırken, diğer işçi ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. İşçinin itfaiye operasyonu ile kurtarılma anları film sahnelerini aratmadı. O anlar kameraya yansıdı.