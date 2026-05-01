3 kişinin öldüğü ve 26 yaralının olduğu kazada otobüsün Tekirdağ’dan çıkış görüntüleri ortaya çıktı | Video
01 Mayıs 2026 | 16:14
3 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin yaralandığı kazaya karışan yolcu otobüsünün Tekirdağ’dan çıkış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 22 yolcu hafif yaralı olarak kurtarılırken, otobüs altında sıkışan 4 ağır yaralı ise çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemede 3 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüsün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogardan çıkış yaptığı ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
