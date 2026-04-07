İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü! Babasıyla görüşen Ahmet Tatlıses baygınlık geçirdi!

07.04.2026 | 22:47

Türkücü İbrahim Tatlıses, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır bir virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, ailesini ve sevenlerini endişelendirdi. Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, babalarıyla görüştü. Cami avlusunda bekledikten sonra hastaneye babasıyla görüşmeye giden Ahmet Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı. Ahmet Tatlıses baygınlık geçirdi. İşte detaylar!