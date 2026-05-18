A.B.İ. 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video 18 Mayıs 2026 | 11:45 “Sinan’la, Mahinur’un zamanında ortadan kaybolan bebeği Melek!” VİDEO DEVAM EDİYOR

A.B.İ. 16. Bölüm Özeti:

Tahir Hancıoğlu'nun ölümüyle birlikte Hancıoğlu ailesinde yıllardır bastırılan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Cenazede ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları, Doğan'ı yalnızca yasla değil, ailesini hedef alan görünmez bir düşmanla da yüz yüze bırakır. Şimşek'in gölgesi giderek büyürken, Doğan artık eski yöntemlerin işe yaramadığını fark eder ve ailesini korumak için bambaşka bir yola girer. Öte yandan Çağla, geçmişin karanlık düğümlerini çözmeye çalışırken Melek'le ilgili sarsıcı bir gerçeğe ulaşır. Bu gerçekle birlikte Hancıoğlu ailesinin yıllardır sakladığı sırlar geri dönülmez biçimde çatlamaya başlar. Doğan ise bir yandan yeraltı dünyasının tehlikeli isimleriyle karşı karşıya gelirken, diğer yandan ailesinin kaderini değiştirecek büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşler. Aile içindeki dengeler altüst olurken, herkes kendini geçmişin günahlarıyla, saklanan gerçeklerle ve yaklaşan büyük hesaplaşmayla karşı karşıya bulur.