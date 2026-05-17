Son dakika... Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video

17 Mayıs 2026 | 17:19

Son dakika haberleri | Tekirdağ Çorlu Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs olay yerine gelen polis memurlarına saldırdı. Saldırı sonucu 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu. Şüpheli şahıs ise yaralı halde kaçarken olay yerine sevk edilen ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.