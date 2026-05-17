Video Yaşam Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video
Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video

Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video

17 Mayıs 2026 | 15:00

Avcılar Küçükçekmece istikametinde polisin dikkatiyle müdahale etmek istediği motosikletli şahıslar suç makinesi çıktı. Polisin dur ihtarın uymayan çelik yelekli silahlı şüphelinin attığı çantada AK-47 tipi otomatik silah bulundu. Öte yandan bulunan cep telefonunda bir şahsın fotoğrafı ve konum bilgileri yer aldığı iddia edildi. Olayda bir kişi gözaltına alınırken 2 kasten öldürme dahil 25 suç kaydı bulunan şahıs firar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde E-5 Küçükçekmece Menekşe sahil mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece Menekşe sahili mevkii Küçükçekmece istikametinde katlanır plaka ile plakasını gizleyerek ilerleyen motosikleti fark eden polis memuru şüpheli şahıslara dur ihtarında bulundu. O esnada 2007 doğumlu Mehmet B. İsimli motosikleti kullanan şüpheli silahını polise doğrultarak tetiğe bastığı ancak silah ateş almadığı öğrenildi. Silahına davranan polis memuru, motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı. Olayın ardından motosikleti terk ederek kaçmak isteyen 2 şüpheliden 1999 doğumlu Şehmus Y., çantasını atarak üzerinde bulunan çelik yelek ile olay yerinden kaçtı. Mehmet B. isimli şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Öte yandan kaçan şahıs için bölge civarında drone ile denetimler yapıldı.


Çantasından kalaşnikof, telefonundan ise bir kişinin fotoğrafı ve konum bilgisi çıktı
Şehmus Y isimli firari şahsın, olay yerine atıp kaçtığı çantadan bir adet AK-47 tipi otomatik tüfek ele geçildiği aktarıldı. Öte yandan şahsın kaçarken düşürdüğü telefonda ise Beylikdüzü'nde bir şahsın konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plaka bilgilerinin yer aldığı öğrenildi.


Kaçan şahıs suç makinesi çıktı
Öte yandan 1999 Şehmus Y. isimli şahsın 2 adet kasten öldürme, Uyuşturucu madde ticareti, 1 iş yeri kurşunlama ve gasp yağmadan 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca şahısların kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video 01:09
Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video 17.05.2026 | 14:58
Hatay’da döviz bürosundaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:10
Hatay'da döviz bürosundaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.05.2026 | 14:30
Adıyaman’da husumetli iki yaşlı arasındaki kavga ölümle bitti | Video 00:52
Adıyaman'da husumetli iki yaşlı arasındaki kavga ölümle bitti | Video 17.05.2026 | 14:22
Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video 02:47
Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video 17.05.2026 | 14:14
Düğün öncesi eğlencede tabancayla havaya ateş açtı | Video 00:19
Düğün öncesi eğlencede tabancayla havaya ateş açtı | Video 17.05.2026 | 12:47
Kartal ayı yavrularına saldırmaya çalıştı: O anlar böyle görüntülendi | Video 00:25
Kartal ayı yavrularına saldırmaya çalıştı: O anlar böyle görüntülendi | Video 17.05.2026 | 12:47
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:03
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 17.05.2026 | 12:46
Kahramanmaraş’ta inşaat şantiyesinde yangın: 1 ölü, 6 yaralı | Video 04:38
Kahramanmaraş'ta inşaat şantiyesinde yangın: 1 ölü, 6 yaralı | Video 17.05.2026 | 12:32
Esenyurt ve Avcılar’da korkutan yıkım kamerada | Video 02:48
Esenyurt ve Avcılar'da korkutan yıkım kamerada | Video 17.05.2026 | 11:54
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyerine ateş açılma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:42
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyerine ateş açılma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.05.2026 | 11:37
Kırmızı Bülten ile aranıyordu… İstanbul’da operasyonla yakalandı | Video 00:19
Kırmızı Bülten ile aranıyordu… İstanbul’da operasyonla yakalandı | Video 17.05.2026 | 11:14
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyeri kurşunlandı... Kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı 00:23
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyeri kurşunlandı... Kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı 17.05.2026 | 11:13
Samsun’da 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 00:55
Samsun’da 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 17.05.2026 | 11:04
Yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Kütahyalı ile birlikte 154 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:55
Yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Kütahyalı ile birlikte 154 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.05.2026 | 10:51
Elazığ’da iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı | Video 00:21
Elazığ'da iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı | Video 17.05.2026 | 10:53
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış | Video 07:34
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış | Video 17.05.2026 | 10:46
Adana’da yaşlı çift, ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı | Video 07:14
Adana'da yaşlı çift, ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı | Video 17.05.2026 | 10:41
Taksim’de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler | Video 00:32
Taksim’de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler | Video 17.05.2026 | 10:41
Alişan o anları neler çekiyorum diyerek paylaştı... Ev halleri kahkahaya boğdu! | Video 00:31
Alişan o anları "neler çekiyorum" diyerek paylaştı... Ev halleri kahkahaya boğdu! | Video 17.05.2026 | 10:34
Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi: 1 yaralı | Video 04:11
Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi: 1 yaralı | Video 17.05.2026 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA