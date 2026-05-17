Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video 17 Mayıs 2026 | 15:00 Avcılar Küçükçekmece istikametinde polisin dikkatiyle müdahale etmek istediği motosikletli şahıslar suç makinesi çıktı. Polisin dur ihtarın uymayan çelik yelekli silahlı şüphelinin attığı çantada AK-47 tipi otomatik silah bulundu. Öte yandan bulunan cep telefonunda bir şahsın fotoğrafı ve konum bilgileri yer aldığı iddia edildi. Olayda bir kişi gözaltına alınırken 2 kasten öldürme dahil 25 suç kaydı bulunan şahıs firar etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde E-5 Küçükçekmece Menekşe sahil mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece Menekşe sahili mevkii Küçükçekmece istikametinde katlanır plaka ile plakasını gizleyerek ilerleyen motosikleti fark eden polis memuru şüpheli şahıslara dur ihtarında bulundu. O esnada 2007 doğumlu Mehmet B. İsimli motosikleti kullanan şüpheli silahını polise doğrultarak tetiğe bastığı ancak silah ateş almadığı öğrenildi. Silahına davranan polis memuru, motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı. Olayın ardından motosikleti terk ederek kaçmak isteyen 2 şüpheliden 1999 doğumlu Şehmus Y., çantasını atarak üzerinde bulunan çelik yelek ile olay yerinden kaçtı. Mehmet B. isimli şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Öte yandan kaçan şahıs için bölge civarında drone ile denetimler yapıldı.



Çantasından kalaşnikof, telefonundan ise bir kişinin fotoğrafı ve konum bilgisi çıktı

Şehmus Y isimli firari şahsın, olay yerine atıp kaçtığı çantadan bir adet AK-47 tipi otomatik tüfek ele geçildiği aktarıldı. Öte yandan şahsın kaçarken düşürdüğü telefonda ise Beylikdüzü'nde bir şahsın konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plaka bilgilerinin yer aldığı öğrenildi.



Kaçan şahıs suç makinesi çıktı

Öte yandan 1999 Şehmus Y. isimli şahsın 2 adet kasten öldürme, Uyuşturucu madde ticareti, 1 iş yeri kurşunlama ve gasp yağmadan 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca şahısların kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.