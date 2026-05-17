Adana'da yaşlı çift, ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı | Video

17 Mayıs 2026 | 10:44

Adana’da yaşayan Şerif ve Saadet Pamuk çifti kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız kuyumcu soygununa karıştı" diyen dolandırıcılara 2 kilogram altın kaptırdı. Yaşlı adamı, "Savcı bey 4 vesikalık fotoğraf istiyor" diyerek fotoğrafçıya gönderen dolandırıcılar, kadına ise "Anneciğim, sizin için uğraşıyoruz" diyerek altınları alıp kayıplara karıştı. Jandarma, operasyon düzenleyip 2 şüpheliyi gözaltına alırken altınları giden yaşlı çift, yardım istedi.