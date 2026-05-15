Büyükçekmece’de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti! | Video

15 Mayıs 2026 | 08:41

Büyükçekmece’de çıkan kavgada 16 yaşındaki A.D. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan 16 ve 17 yaşındaki iki çocuğu gözaltına aldı.