Büyükçekmece’de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti! | Video
15 Mayıs 2026 | 08:41
Büyükçekmece’de çıkan kavgada 16 yaşındaki A.D. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan 16 ve 17 yaşındaki iki çocuğu gözaltına aldı.
SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonrası; saldırganlar E.B. (16) ve M.A.D. (17), olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı. Yürütülen tahkikatın ardından adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
