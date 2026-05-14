Video Yaşam Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video

Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video

14 Mayıs 2026 | 09:16

Arnavutköy'de aile arasında bulunan husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içerisinde bulunan husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. isimli şahıs başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda silah kullandığı değerlendirilen şüphelilerin ise M.K.'nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.K. ve Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan M.K.'nin hangi silahla vurulduğunun yapılacak kriminal inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 03:09
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 14.05.2026 | 09:07
Ankara’da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:26
Ankara'da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 14.05.2026 | 08:35
Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video 01:22
Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video 14.05.2026 | 08:26
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video 00:43
Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video 14.05.2026 | 07:56
Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 00:23
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 14.05.2026 | 07:32
Mersin’de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü | Video 00:24
Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü | Video 14.05.2026 | 07:32
Eskişehir’de akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:19
Eskişehir'de akrabalar arasında "arazi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.05.2026 | 07:27
Bursa’da ’Dur’ ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı | Video 03:01
Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı | Video 14.05.2026 | 07:27
Zonguldak’taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:59
Zonguldak'taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 13.05.2026 | 17:35
Mersin’de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video 01:10
Mersin'de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video 13.05.2026 | 16:06
İstanbul’da zehir sevkiyatına darbe vuruldu: 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi | Video 07:18
İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe vuruldu: 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2026 | 15:16
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:09
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 14:41
Sultanahmet’te tramvayda turistleri soyan 3 kadın yakalandı | Video 01:04
Sultanahmet'te tramvayda turistleri soyan 3 kadın yakalandı | Video 13.05.2026 | 14:06
İstanbul’da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı | Video 01:30
İstanbul'da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı | Video 13.05.2026 | 13:36
Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı | Video 02:03
Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı | Video 13.05.2026 | 12:38
Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:08
Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2026 | 12:11
8 yaşındaki Fatma’nın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitle büyüklüğü ile literatüre girdi | Video 03:55
8 yaşındaki Fatma’nın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitle büyüklüğü ile literatüre girdi | Video 13.05.2026 | 12:06
Kayseri’de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsın savunmaları samimi bulunmadı | Video 02:04
Kayseri'de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsın savunmaları samimi bulunmadı | Video 13.05.2026 | 11:59
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:17
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 11:45
Bayrampaşa’da yasak U dönüşü yapan sürücüyü böyle darp ettiler! | Video 00:36
Bayrampaşa'da yasak U dönüşü yapan sürücüyü böyle darp ettiler! | Video 13.05.2026 | 11:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA