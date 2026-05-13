Kayseri'de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsın savunmaları samimi bulunmadı | Video 13 Mayıs 2026 | 12:04 KAYSERİ'de çalıntı forkliftle kepenklerini kırıp girdiği kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çaldıktan sonra eşekle kaçan Mehmet Ç.'ye (26), tutuklu yargılandığı davada 3 farklı suçtan verilen toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, 'sanık savunmasının hayatın olağan akışına aykırı ve samimi olmadığı' değerlendirmesinde bulunuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran Mehmet Ç., içeri girip, 150 gram ziynet eşyası çaldı. Şüpheli kameradan tespit edilip yakalandı. Toprağa gömülü bulunan 150 gram ziynet eşyası, sahibine teslim edildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Ç.'nin forkliftle kepengini kırdığı kuyumcu dükkanına girdiği görüldü. Dükkandan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar görüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mehmet Ç. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Ç., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi kuyumcu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Mehmet Ç., önceki savunmasını tekrar ederek, "Alkol aldım. Dolaşmaya çıktım. Yolda forklift gördüm. Kabloları dışardaydı. Düz kontakla çalıştırdım. Kuyumcunun kepengini kırarak açtım. Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim. Babam sakladığım yerde fark edince polise teslim etti" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Mehmet Ç.'yi, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7,5 yıl, 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal'den ise 1 yıl 3 ay ve 'Mala zarar verme' suçundan da 10 ay, olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'YÜZÜNDE MASKE TAKILI'

Sanık Mehmet Ç. hakkında verilen kararın gerekçesi de açıklandı. Mahkeme, iddia, sanık savunmaları, katılan beyanları, tanık beyanları, kamera görüntüleri, yakalama tutanağı, kolluk tutanakları, olay yeri inceleme tutanakları, olay yeri krokisi, arama kararı ve tüm dosya kapsamının bütünüyle değerlendirildiğine vurgu yaparak, "Sanığın suç tarihinde geceden sayılan saatte kuyumcu dükkanına yol üzerinde bulduğu ve başka bir müştekiye ait olan forklifti kısa devre yaparak çalıştırdığı ve forklifte binerek katılana ait kuyumcu dükkanına forklifle çarptırarak dükkanın kepengini kırdığı bu şekilde dükkana girdiği, sanığın yüzünde maske takılı olduğunun kamera görüntülerinden tespit edildiği ve dükkanda bulunan altınları yanında getirdiği poşete koyarak dükkandan ayrıldığı, dükkana 500-600 metre ilerde bıraktığı eşeğe binerek ikametine döndüğü, ikametindeki güvercin beslediği yuvalardan birisine altınları sakladığı, kuyumcu dükkanındaki alarm sisteminden, dükkanda hırsızlık yapıldığı bilgisinin katılana ulaşması üzerine şikayetçi olduğu, katılan dükkana gittiğinde dükkanda bulunan farklı tür ve miktarda altın takıların çalındığını tespit ettiği, kolluk güçlerince kamera görüntüleri ve diğer tespitler üzerinden yapılan çalışmalar ile sanığın tespit edildiğine" değinildi.

SABİT OLAN EYLEMLERDEN AYRI AYRI CEZALANDIRILDI

Kolluk güçlerince sanığın ikametine geldiğinde ve altın dedektörüyle evde arama yapıldığı ancak bulunamadığına da vurgu yapılan kararda, "Sanığın babasının sanığın altınları bıraktığı yeri tahmini üzerine gidip baktığında altınları bularak getirip kolluk güçlerine teslim ettiği, katılanın da kolluk güçlerince bulunan ve kolluk güçlerine teslim edilen altınları o hali ile teslim aldığı, her ne kadar sanık kovuşturma aşamasındaki savunmalarında kolluk güçlerine altınlarını yerini söyleyemediğini ancak babasına altınların yerini el işareti ile tarif ettiğini, babasının da getirerek kolluk güçlerine teslim ettiğini beyan etmiş ise de sanık savunmasının hayatın olağan akışına aykırı ve samimi olmadığı, her ne kadar sanığın adresinde bulunan altınlar katılana teslim edilmişse de katılanın vekili aracılığıyla dosyaya sunmuş olduğu dilekçede hırsızlık eyleminden sonra kuyumcu dükkanında olmadığı tespit edilen bir kısım altınların katılana teslim edilmediği, buna ilişkin maddi zararının giderilmediği, ayrıca sanığın kuyumcu dükkanına forkliftle girmesi nedeniyle dükkanda meydana gelen maddi zararların da giderilmediği, katılanın kısmi iadeye zarar giderimine muvafakatının olmadığı, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu suçları işlediğinin sanık ikrarı, kamera görüntüleri, kolluk tutanakları, tanık beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla sanığın sabit olan eylemlerinden ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmiş hüküm kurulmuştur" değerlendirmesine bulunuldu.