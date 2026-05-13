Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi | Video

13 Mayıs 2026 | 11:23

Adana’da kendileri hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp 14 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22’si tutuklandı.