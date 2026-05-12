Kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiyle kaçmaya çalıştı, köşeyi dönemeden yakalandı! O anlar kamerada | Video 12 Mayıs 2026 | 15:01 Burdur'da taksi durağı önünde kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiye binen ve kendi aracı gibi sürmeye başlayan şüpheli, sokaktan çıkamadan taksinin şoförü tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerine telsim edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Konak Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.K. taksi durağı önünde park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan M.Ö.'ye ait taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Durumu fark eden taksi sahibi M.Ö. şahsı sokaktan çıkamadan koşarak yakaladı. Taksicinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından H.H.K. gözaltına alındı.Olay anı ise saniye saniye çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın gelerek taksiye binmesi, taksi ile sokak üzerine hareket etmesi, taksinin şoförünün koşarak taksiye gelmesi ve şahsı taksiden çıkarması yer alıyor.