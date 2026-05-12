Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti | Video 12 Mayıs 2026 | 08:31 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 8 kişiden Ömer Aydın, hastanede hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 8 yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Ömer Aydın, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bir diğer yaralı N.P.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.