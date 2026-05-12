Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti | Video
12 Mayıs 2026 | 08:31
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 8 kişiden Ömer Aydın, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 8 yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Aydın, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bir diğer yaralı N.P.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
00:43
12:56
00:54
01:43
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 12.05.2026 | 07:29
00:43
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 11.05.2026 | 20:47
01:01
Çorum'da sağanak yağış etkili oldu 11.05.2026 | 18:46
01:06
Otomobil terzi dükkanına daldı 11.05.2026 | 17:38
00:21
03:14
03:55
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 11.05.2026 | 16:33
00:48
Otomobil dönüş yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.05.2026 | 15:46
01:36
Kardeşini vurup taksi kaçırdı: 80 kilometrelik korkunç yolculuk | Video 11.05.2026 | 14:40
00:42
Şişli’de iş yerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı; Fatih’te yakalandı | Video 11.05.2026 | 14:31
01:02
Bengü sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı! İşte o anlar... | Video 11.05.2026 | 13:29
00:45
Batman - Diyarbakır karayolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 11.05.2026 | 12:52
06:56
Gaziantep'te rehin alınan taksicinin müdahalesi kamerada | Video 11.05.2026 | 12:37
02:18
Malatya'da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 11.05.2026 | 12:34
02:41
Tunceli'de yavru ayıların ağaçtaki oyunu kamerada | Video 11.05.2026 | 12:31