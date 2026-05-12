Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video

12 Mayıs 2026 | 08:27

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi köpek barınağında çalıştığı öğrenilen Doğan Can Yavuz (35), evde babası İbrahim Yavuz'a (59) tabancayla ateş açtı. İbrahim Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.


Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine giderek teslim olan Doğan Can Yavuz'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, İbrahim Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.


İbrahim Yavuz'un cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.


Bekar olduğu ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Yavuz gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

