Şişli’de iş yerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı; Fatih’te yakalandı | Video 11 Mayıs 2026 | 14:34 İstanbul Şişli’de bir iş yerindeki masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalan E.E., güvenlik kameralarına yakalandı. Şişli Güven Timleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli, Fatih’te gözaltına alındı. E.E., sevk edildiği adliyede 'Hırsızlık' suçundan tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki masa üzerinde bulunan cep telefonunun çalındığının belirlenmesi üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KİMLİĞİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BELİRLENDİ

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin masanın üzerindeki cep telefonunu aldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda eşkal bilgilerinden kimliği belirlenen E.E., Fatih'te Şişli Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.E., 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.