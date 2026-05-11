Kağıthane’de 8 yaşındaki çocuk sokakta elektrik akımına kapıldı | Video
11 Mayıs 2026 | 12:17
İstanbul Kağıthane'de kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine dokunan B.B. (8) elektrik akımına kapıldı. Çığlık atması üzerine annesi Aynur Bekdemir’in (43) montundan çekerek akımdan kurtardığı B.B. şoka girdi. Annesi tarafından hastaneye götürülen çocuk kan değerlerinin yükselmesi nedeniyle 12 saat müşahede altında tutuldu. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edilirken anne Bekdemir, emniyete giderek şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken anne Bekdemir, “Oğlum şok halindeydi; korkunç anlardı ömrümüzden ömür gitti." diye konuştu.
