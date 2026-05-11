Yolunu kestikleri araçtaki iki kişiyi böyle darp ettiler | Video

11 Mayıs 2026 | 09:08

Karabük’te bir grup tarafından araçta bulunan 2 kişinin darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir grup ile araçta bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada araçtaki 2 kişi defalarca kapıları açılarak darp edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan darp anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
