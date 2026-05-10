Video Yaşam İstanbul'da metroda küfürlü tezahürat kavgası: Yaşlı vatandaşlara saldırı kamerada... | Video
İstanbul'da metroda küfürlü tezahürat kavgası: Yaşlı vatandaşlara saldırı kamerada... | Video

İstanbul'da metroda küfürlü tezahürat kavgası: Yaşlı vatandaşlara saldırı kamerada... | Video

10 Mayıs 2026 | 15:17

Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yapınca yolculardan bazıları duruma tepki gösterdi. Tepkiler sürerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun oklavayla müdahalesi dikkat çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün 23.00 sıralarında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

OKLAVAYLA ARAYA GİRDİ

Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti. Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi. Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı. Bu sırada araya giren metrodaki diğer yolcular kavganın sona ermesini sağladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da metroda küfürlü tezahürat kavgası: Yaşlı vatandaşlara saldırı kamerada... | Video 01:57
İstanbul'da metroda küfürlü tezahürat kavgası: Yaşlı vatandaşlara saldırı kamerada... | Video 10.05.2026 | 15:12
Elektrik direğinden düşüp öldü; olay kamerada | Video 02:21
Elektrik direğinden düşüp öldü; olay kamerada | Video 10.05.2026 | 14:38
Şoför sürdü, sağlık çalışanı müdahale etti: Otobüsteki panik anları kamerada | Video 00:49
Şoför sürdü, sağlık çalışanı müdahale etti: Otobüsteki panik anları kamerada | Video 10.05.2026 | 13:35
Osmaniye’de minibüsün bagajındaki bavuldan uyuşturucu çıktı | Video 00:40
Osmaniye’de minibüsün bagajındaki bavuldan uyuşturucu çıktı | Video 10.05.2026 | 13:34
Tokat’ta heyelan kamerada 01:54
Tokat'ta heyelan kamerada 10.05.2026 | 11:35
Sivas’ta ’İneğin bostanıma girdi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:17
Sivas'ta 'İneğin bostanıma girdi' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 10.05.2026 | 11:10
Beyoğlu’nda 30 yaşındaki Hüseyin ölü bulundu; Apple hesabından ağabeyini vasi tayin etmiş | Video 02:42
Beyoğlu’nda 30 yaşındaki Hüseyin ölü bulundu; Apple hesabından ağabeyini vasi tayin etmiş | Video 10.05.2026 | 10:54
Gökçe Bebek sosyal medyayı salladı... Türkiye onu konuşuyor | Video 02:49
Gökçe Bebek sosyal medyayı salladı... Türkiye onu konuşuyor | Video 10.05.2026 | 10:42
Sultanbeyli’de uyuşturucu operasyonu: 17 kilogram eroin ele geçirildi | Video 00:35
Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 17 kilogram eroin ele geçirildi | Video 10.05.2026 | 10:06
Antalya Kepez’de motodrag yarışlarında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 01:14
Antalya Kepez'de motodrag yarışlarında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 10.05.2026 | 09:53
Taksim’de motosikletiyle duvara çarpan Ömer’in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:37
Taksim’de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 10.05.2026 | 09:44
Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video 01:08
Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video 10.05.2026 | 09:14
Tuzla TEM’de tur otobüsü alev alev yandı | Video 00:28
Tuzla TEM’de tur otobüsü alev alev yandı | Video 10.05.2026 | 08:35
Eyüpsultan’da darp edilen taksici gasp edildi... O anlar kamerada | Video 04:17
Eyüpsultan'da darp edilen taksici gasp edildi... O anlar kamerada | Video 10.05.2026 | 07:58
Elazığ’da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 00:48
Elazığ’da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10.05.2026 | 07:48
Erzincan’da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı | Video 02:17
Erzincan’da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı | Video 10.05.2026 | 07:48
Bursa’da şantiyenin savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sopalar, yumruklar havada uçuştu! | Video 01:48
Bursa'da şantiyenin savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sopalar, yumruklar havada uçuştu! | Video 09.05.2026 | 16:33
Van’da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 07:14
Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 09.05.2026 | 15:26
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 00:16
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 09.05.2026 | 14:29
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:16
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.05.2026 | 14:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA