Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video
09 Mayıs 2026 | 14:33
Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da öldürüldüğü ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kübra Yapıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi. Kübra Yapıcı için Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Baba Yunus Yapıcı, ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
