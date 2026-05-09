Video Yaşam Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video

Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video

09 Mayıs 2026 | 14:33

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da öldürüldüğü ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.
Kübra Yapıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi. Kübra Yapıcı için Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Baba Yunus Yapıcı, ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:16
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.05.2026 | 14:07
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:19
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 09.05.2026 | 13:52
İzmir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:33
İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 09.05.2026 | 13:16
Fethiye’deki tanker yangınının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 03:43
Fethiye’deki tanker yangınının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 09.05.2026 | 12:55
Silahlı saldırının failleri 500 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı | Video 01:55
Silahlı saldırının failleri 500 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı | Video 09.05.2026 | 12:17
Fatih’te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 00:29
Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 09.05.2026 | 12:04
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:55
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.05.2026 | 11:07
Esenyurt’ta yol verme kavgası: Minibüs şoförü ve yolcuları kuryeyi dövdü! O anlar kamerada | Video 00:57
Esenyurt'ta yol verme kavgası: Minibüs şoförü ve yolcuları kuryeyi dövdü! O anlar kamerada | Video 09.05.2026 | 11:07
Gaziantep’te dehşete düşüren kaza kamerada: Motosiklet küçük kıza çarpıp kaçtı! | Video 01:35
Gaziantep'te dehşete düşüren kaza kamerada: Motosiklet küçük kıza çarpıp kaçtı! | Video 09.05.2026 | 09:48
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Gizemi 1+1 evdeki HTS kayıtları ve MASAK raporu çözecek! | Video 06:22
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Gizemi 1+1 evdeki HTS kayıtları ve MASAK raporu çözecek! | Video 09.05.2026 | 09:29
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:48
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 09.05.2026 | 09:21
Arnavutköy’de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 04:18
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 09.05.2026 | 08:47
Kadıköy’de galeri önündeki park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 05:28
Kadıköy’de galeri önündeki park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 09.05.2026 | 08:46
Sarıyer’de eski kiracı dehşeti! Yaşlı adam Beni bağırta bağırta dövdü diyerek anlattı... 07:33
Sarıyer'de eski kiracı dehşeti! Yaşlı adam "Beni bağırta bağırta dövdü" diyerek anlattı... 08.05.2026 | 22:12
Beşiktaş Vapur İskelesi önünde bıçaklı zanlıya müdahale sırasında 3 kişi yaralandı 00:50
Beşiktaş Vapur İskelesi önünde bıçaklı zanlıya müdahale sırasında 3 kişi yaralandı 08.05.2026 | 19:28
Kırmızı ışıkta geçen yayaya otobüs çarptı! Feci kaza kamerada | Video 00:10
Kırmızı ışıkta geçen yayaya otobüs çarptı! Feci kaza kamerada | Video 08.05.2026 | 15:21
Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | Video 01:05
Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | Video 08.05.2026 | 14:25
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:53
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı | Video 08.05.2026 | 14:20
Aksaray’da korkutan yangın: Daire alev alev yandı | Video 03:07
Aksaray'da korkutan yangın: Daire alev alev yandı | Video 08.05.2026 | 12:48
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 01:41
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 08.05.2026 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA