Fethiye'deki tanker yangınının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı | Video

09 Mayıs 2026 | 13:05

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir benzin istasyonunda önceki gün çıkan tanker yangının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan bir tankerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu personeli kendi imkanları ile alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yangının büyüme riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin ekiplerinin toplam 7 araç ve 17 personelle müdahale ettiği yangında, alevlerin çevredeki yakıt tanklarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında tamamen yanan tanker kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

YANGIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan tankerdeki yangın anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde tankerin ön tarafında başlayan yangının kısa süre içerisinde büyümesi ve akaryakıt istasyonu personelinin telaşla alevlere müdahale etmeye çalışması yer alıyor.
