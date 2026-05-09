Silahlı saldırının failleri 500 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı | Video

09 Mayıs 2026 | 13:02

Adana'da Nizamettin Alban'ı (34) çalıştığı avize dükkanında silahla ağır yaralayan Yasin Menekşe (24) ile Enes Sarı (20), 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek tespit edilip, yakalandı. 2 şüpheli ile saklanmalarına yardım eden Yusuf Katar (20) tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs'ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Otomobille iş merkezine gelen Yasin Menekşe ile Enes Sarı pasaja girip, avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban'a tabancalarla ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alban, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri otomobille kaçarken, hastaneye kaldırılan Alban, entübe edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelileri tespit etti. Polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Menekşe ve Sarı ile saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Yusuf Katar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

