Sarıyer'de eski kiracı dehşeti! Yaşlı adam "Beni bağırta bağırta dövdü" diyerek anlattı...

08 Mayıs 2026 | 22:17

Sarıyer'de kira meselesi nedeniyle aralarında husumet olan iki kişi arasında kavga çıktı. Olayda darbedilen yaşlı adam o anları anlatırken, gözaltına alınan saldırganın 33 suç kaydının olduğu öğrenildi.