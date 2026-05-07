Video Yaşam Önünü kestiği yaşlı adamın parasını çalıp öldüresiye darp etti! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Önünü kestiği yaşlı adamın parasını çalıp öldüresiye darp etti! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

Önünü kestiği yaşlı adamın parasını çalıp öldüresiye darp etti! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

07 Mayıs 2026 | 16:55

Ankara’da alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi, önünü kestiği yaşlı adamı öldüresiye darp etti ve parasını gasp etti. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu madde ve alkol etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi, gözüne kestirdiği yaşlı adamı bir süre takip ettikten sonra önünü kesti. Öldüresiye dövdüğü adamın 8 bin lira parasını da gasp eden saldırgan daha sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Darp edilen yaralı adamın ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Önünü kestiği yaşlı adamın parasını çalıp öldüresiye darp etti! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07:17
Önünü kestiği yaşlı adamın parasını çalıp öldüresiye darp etti! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.05.2026 | 16:47
Küçükçekmece’de genç mühendisin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:16
Küçükçekmece'de genç mühendisin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.05.2026 | 15:57
Kazığımı niye aldın kavgasında 2 kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 03:51
"Kazığımı niye aldın" kavgasında 2 kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 07.05.2026 | 15:35
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video 00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video 07.05.2026 | 15:21
SON DAKİKA: Yaktıktan sonra baraja atmışlardı! Kübra Yapıcı’nın cesedi Korkuteli Barajı’nda bulundu! | Video 00:22
SON DAKİKA: Yaktıktan sonra baraja atmışlardı! Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu! | Video 07.05.2026 | 14:17
Bursa’da 54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 01:32
Bursa'da 54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 07.05.2026 | 14:11
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 01:32
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 07.05.2026 | 13:48
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 07.05.2026 | 13:05
Kayseri’de korkunç kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 02:03
Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 07.05.2026 | 12:44
’MİT görevlisiyiz’ diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 01:25
'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 07.05.2026 | 12:04
Vatandaşların IBAN’larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 01:11
Vatandaşların IBAN'larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 07.05.2026 | 11:31
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! Hayatımda ilk kez… | Video 00:08
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! "Hayatımda ilk kez…" | Video 07.05.2026 | 11:12
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 01:11
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 07.05.2026 | 10:33
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 02:49
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 07.05.2026 | 10:32
Bursa’da dubleks dairede korkutan yangın | Video 01:49
Bursa'da dubleks dairede korkutan yangın | Video 07.05.2026 | 09:47
Bayrampaşa’da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 00:43
Bayrampaşa'da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 07.05.2026 | 09:46
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL’ye patladı | Video 00:54
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL'ye patladı | Video 07.05.2026 | 09:40
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 00:42
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 07.05.2026 | 09:38
Kağıthane’de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 00:50
Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 07.05.2026 | 09:24
Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 00:49
Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 07.05.2026 | 09:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA