İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi

07 Mayıs 2026 | 15:30

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda, 58 kilo 300 gram Skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan Kartal ilçende nefes kesen bir operasyona imza attı.