İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video
07 Mayıs 2026 | 15:30
İstanbul’un Kartal ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda, 58 kilo 300 gram Skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan Kartal ilçende nefes kesen bir operasyona imza attı.
Araçta ve evde yapılan aramalarda 50 parça halinde toplam 58 kilo 300 gram Skunk, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 37 bin 440 lira para ele geçirildi.
Uyuşturucuya el konulurken, baskın sırasında 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Söz konusu kişilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.(SK-
