Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video

07 Mayıs 2026 | 15:30

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda, 58 kilo 300 gram Skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan Kartal ilçende nefes kesen bir operasyona imza attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Kartal'ın kenar mahallelerinde tespit edilen 1 otomobile ve bir eve bu sabah operasyon düzenlendi. Önü kesilerek durdurulan otomobile ve eve gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve evde yapılan aramalarda 50 parça halinde toplam 58 kilo 300 gram Skunk, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 37 bin 440 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, baskın sırasında 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Söz konusu kişilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.(SK-

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video 00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video 07.05.2026 | 15:21
SON DAKİKA: Yaktıktan sonra baraja atmışlardı! Kübra Yapıcı’nın cesedi Korkuteli Barajı’nda bulundu! | Video 00:22
SON DAKİKA: Yaktıktan sonra baraja atmışlardı! Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu! | Video 07.05.2026 | 14:17
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 01:32
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 07.05.2026 | 14:11
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 01:32
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 07.05.2026 | 13:48
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 07.05.2026 | 13:05
Kayseri’de korkunç kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 02:03
Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 07.05.2026 | 12:44
’MİT görevlisiyiz’ diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 01:25
'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 07.05.2026 | 12:04
Vatandaşların IBAN’larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 01:11
Vatandaşların IBAN'larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 07.05.2026 | 11:31
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! Hayatımda ilk kez… | Video 00:08
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! "Hayatımda ilk kez…" | Video 07.05.2026 | 11:12
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 01:11
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 07.05.2026 | 10:33
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 02:49
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 07.05.2026 | 10:32
Bayrampaşa’da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 00:43
Bayrampaşa'da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 07.05.2026 | 09:46
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL’ye patladı | Video 00:54
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL'ye patladı | Video 07.05.2026 | 09:40
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 00:42
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 07.05.2026 | 09:38
Kağıthane’de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 00:50
Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 07.05.2026 | 09:24
Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 00:49
Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 07.05.2026 | 09:21
Antalya’da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 00:44
Antalya'da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 07.05.2026 | 09:15
Ağrı’da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 05:50
Ağrı'da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 07.05.2026 | 08:37
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 00:28
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:59
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 00:29
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 07.05.2026 | 07:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA