Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video

07 Mayıs 2026 | 09:23

Adana’da bina yıkımında hiçbir güvenlik önlemi alınmaması faciaya neden oluyordu. Yıkım sırasında kaldırımda bekleyen bir kadın son anda kaçarak ölümden döndü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı. Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı.


Yıkım sırasında oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde adeta görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bu sırada bir kişinin de yıkım alanından koşarak yola çıktığı görüldü.


Öte yandan yıkılan bina, yanında bulunan tek katlı yapının üzerine de devrildi. Kontrolsüz gerçekleştirilen yıkımda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.


Yaşanan tehlike dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

