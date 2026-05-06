Jandarmadan 30 ilde uyuşturucu operasyonu: 392 şüpheli yakalandı | Video

06 Mayıs 2026 | 14:15

İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 392 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de dahil 750 narkotik ve asayiş ekibi olmak üzere toplam 4 bin 500 personel yer aldı. Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edilen 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. Operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu madde ve 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

