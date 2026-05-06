Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı | Video
06 Mayıs 2026 | 09:17
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sahil yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yaralıya olay yerinde müdahale yapıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kısa süreli kontrollü şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
