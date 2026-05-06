Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu: 2 gözaltı | Video

Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu: 2 gözaltı
06 Mayıs 2026 | 08:43

Zeytinburnu'nda altın sahteciliği suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 28 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ekonomik güvenliğini tehdit eden 'paraya eşit sayılan değerlerde (altın) sahtecilik' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Zeytinburnu'nda tespit edilen adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışa hazır şekilde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gram olmak üzere toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi. Ayrıca sahte altın üretiminde kullanılan 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinası, 1 adet kağıt ve plise delme makinası ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

