İstanbul Şişli’de kaynana gelinini katletmişti! Cinayette görümce detayı | Video

05 Mayıs 2026 | 13:10

İstanbul Şişli’de kaynana Menekşe K., 25 yaşındaki gelinini katletti. 2 çocuk annesi Burçin Şahin’i katleden cani kaynananın 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Türkiye’nin konuştuğu korkunç olayda ortaya çıkan görümce detayı şok etti. Çalışmalarını sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan önce evde Menekşe K.'nin kızları Ceylan S. ve Nehir K.'nin de olduğunu tespit etti. Burçin Şahin ile aralarında tartışma çıktığı iddia edilen Ceylan S.'nin, kardeşi Nehir K. ile birlikte 2 yeğenini de alarak evden çıktığı belirlendi. Ceylan S. ve Nehir K.'nin daha sonra çocukları bir evde bıraktıkları, caddedeki emlakçıya girdikleri ve burada bir süre oturdukları belirlendi. Olayın yaşanması üzerine iki kız kardeşin emlakçıdan çıkarak eve doğru koştukları belirlendi. Emlakçıda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.