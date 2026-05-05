Amasya'da kavşakta araçların çarpıştığı kaza kamerada | Video 05 Mayıs 2026 | 09:35 Amasya'nın Suluova ilçesinde kavşakta iki araç çarpıştı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yeşil yanan sinyalizasyon lambasını görerek seyir halinde olan M.Ö'nün kullandığı otomobilin Yenidoğan Mahallesi civarında önüne kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yapan Y.T idaresindeki hafif ticari araç çıktı. Çarpışma sonucu iki araç savruldu. Kavşaktaki trafik levhaları da zarar gördü. Kaza yerine polis, acil sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Omzundan yaralanan Y.T ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.