Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05 Mayıs 2026 | 08:04 Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, yanındaki Sabah Dadük (33) ise hayatını kaybetti. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Samandağ-Antakya kara yolunda meydana geldi. N.G. yönetimindeki 34 UP 2953 plakalı otomobil, karşı yöne geçmek için manevra yapan H.D. (42) yönetimindeki 31 ANS 040 plakalı motosiklete çarptı. Kaza, başka bir aracın araç içi yol kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki Sabah Dadük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dadük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan H.D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobil ve motosiklet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.