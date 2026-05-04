Gaziantep'te bir şahıs lüks aracında ölü bulundu | Video

Gaziantep'te bir şahıs lüks aracında ölü bulundu

04 Mayıs 2026 | 17:18

Gaziantep'te bir şahıs, ormanlık alanda park halinde duran lüks araçta başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Sancaktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alanda park halindeki lüks araçta bir şahsı hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde araçta bulunan ve silahla başından vurulduğu tespit edilen M.A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
