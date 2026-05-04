Video Yaşam Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlana kaza kamerada | Video
Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlana kaza kamerada | Video

Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlana kaza kamerada | Video

04 Mayıs 2026 | 11:28

Karaman’da yolcu minibüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Hisar Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 70 M 0035 plakalı yolcu minibüs Ahmet Şahin'in (56) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün altında kalan elektrikli bisiklet, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü adam ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmet Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Polisin incelemelerinin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yolcu minibüsünün kavşakta elektrikli bisiklete çarptığı anlar görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlana kaza kamerada | Video 01:20
Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlana kaza kamerada | Video 04.05.2026 | 11:25
Burdur’un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu | Video 04:16
Burdur'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu | Video 04.05.2026 | 11:22
Şanlıurfa’da çıkan dev hortum kamerada | Video 03:29
Şanlıurfa'da çıkan dev hortum kamerada | Video 04.05.2026 | 11:04
Bahçelievler’de doğum günü kutlamasında bıçaklı kıskançlık kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:56
Bahçelievler'de doğum günü kutlamasında bıçaklı kıskançlık kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.05.2026 | 10:19
Şişli’de eski sevgilisinin evini basıp erkek arkadaşını 7 yerinden bıçakladı | Video 02:00
Şişli’de eski sevgilisinin evini basıp erkek arkadaşını 7 yerinden bıçakladı | Video 04.05.2026 | 10:13
Antalya’da kilometrelerce ters yönde ilerleyen sürücü kamerada | Video 00:26
Antalya'da kilometrelerce ters yönde ilerleyen sürücü kamerada | Video 04.05.2026 | 09:52
Başakşehir’de akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 00:21
Başakşehir'de akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 04.05.2026 | 09:22
Adana Pozantı’da Mayıs ayında kar sürprizi | Video 00:53
Adana Pozantı'da Mayıs ayında kar sürprizi | Video 04.05.2026 | 09:18
Iğdır’da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun telef oldu | Video 02:21
Iğdır’da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun telef oldu | Video 04.05.2026 | 09:16
Arnavutköy’de bıçaklı dehşet anları: Çocuklara ve bina sakinlerine saldırı | Video 00:20
Arnavutköy'de bıçaklı dehşet anları: Çocuklara ve bina sakinlerine saldırı | Video 04.05.2026 | 09:13
Gaziantep’te süper hücre şehri talan etti: Hortum adamı fırlattı | Video 03:08
Gaziantep'te süper hücre şehri talan etti: Hortum adamı fırlattı | Video 04.05.2026 | 09:10
Şanlıurfa’da fırtınada cami minaresinin yıkılma anı kamerada | Video 00:25
Şanlıurfa'da fırtınada cami minaresinin yıkılma anı kamerada | Video 04.05.2026 | 09:08
Uşak’ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü 17 yaralı | Video 03:46
Uşak’ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü 17 yaralı | Video 04.05.2026 | 08:59
Tokat’ta istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 01:52
Tokat’ta istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 04.05.2026 | 08:58
Sahte belgecilere operasyon: 31 kişi gözaltına alındı | Video 01:07
Sahte belgecilere operasyon: 31 kişi gözaltına alındı | Video 04.05.2026 | 08:53
Kırıkkale’de parka giren motosikletlilere 180 bin TL ceza 00:40
Kırıkkale'de parka giren motosikletlilere 180 bin TL ceza 04.05.2026 | 08:52
Alt geçit suyla doldu, TIR mahsur kaldı | Video 01:33
Alt geçit suyla doldu, TIR mahsur kaldı | Video 04.05.2026 | 08:44
Tokat’ta istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araç sürüklendi | Video 04:45
Tokat'ta istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araç sürüklendi | Video 04.05.2026 | 08:29
Var Mısın Yok Musun yakında atv’de 00:35
Var Mısın Yok Musun yakında atv'de 04.05.2026 | 08:15
Bursa’da TIR, ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü | video 01:04
Bursa'da TIR, ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü | video 04.05.2026 | 08:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA