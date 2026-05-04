Alt geçit suyla doldu, TIR mahsur kaldı | Video
04 Mayıs 2026 | 08:52
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağışın ardından derenin taşması sonucu sularla dolan alt geçitte mahsur kalan TIR sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, Sanayi Mahallesi mevkisinden geçen Kiraz Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle bölgedeki alt geçit kısa sürede suyla doldu. Bu sırada güzergahı kullanan TIR, suların yükselmesiyle alt geçidin içinde mahsur kaldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler sular içinde kalan TIR'ın sürücüsünü dışarı çıkardı.
