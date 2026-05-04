Kayseri’de alkollü bir şahıs çaldığı halk otobüsüyle kaza yaptı | Video

04 Mayıs 2026 | 08:05

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs çaldığı özel halk otobüsüyle kaza yaptı. Sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, 48 bin 500 TL idari para cezası yazılarak hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Yukarı Mahalle Hacı Osman Cadde üzerinde T.Ç., yönetimindeki 38 AB 018 plakalı özel halk otobüsüyle virajı döneceği sırada kenarda bulunan direğe çarparak, kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.Ç.'nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. T.Ç.'ye 48 bin 500 TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, kazadan yaklaşık yarım saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir özel halk otobüsünün çalındığı ihbarı düştü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Barbaros Mahallesi Er Sokak'ta çalıntı ihbarı gelen otobüsün T.Ç.'nin kaza yaptığı otobüs olduğu belirlendi. T.Ç., ekipler tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Kazada hasar alan otobüs olay yerinden kaldırıldı.
