Video Yaşam Bursa'da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video
Bursa'da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video

Bursa'da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video

03 Mayıs 2026 | 15:06

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polise mukavemet gösteren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen sürücünün "görmüyorum" diyerek yere yattığı anlar dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AIK 408 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücü Abidin K. (50)'nin yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu tespit edildi.


Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, bu sırada polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sonrası ekipler, sürücüyü biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.


Gözaltına alınan sürücü, "gözüm acıyor" diyerek bir süre yerde kaldı. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video 01:30
Bursa'da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video 03.05.2026 | 15:05
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 01:06
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 03.05.2026 | 14:57
İzmir’de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 00:44
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 03.05.2026 | 14:16
Konya’da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 01:41
Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 03.05.2026 | 14:08
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 00:45
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 03.05.2026 | 14:07
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 01:48
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 03.05.2026 | 12:32
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03:30
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03.05.2026 | 11:43
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 00:25
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 03.05.2026 | 11:19
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 04:25
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 03.05.2026 | 11:04
Ankara’da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: Gülistan Doku dosyası ile umutlandık | Video 07:47
Ankara'da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: "Gülistan Doku dosyası ile umutlandık" | Video 03.05.2026 | 10:29
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 01:10
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 03.05.2026 | 10:27
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 05:14
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:21
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 00:29
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 03.05.2026 | 10:19
Bursa’da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 00:35
Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 03.05.2026 | 10:16
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 01:31
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 03.05.2026 | 10:14
Antalya’da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video 02:05
Antalya'da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:13
Esenyurt’ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03:43
Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03.05.2026 | 10:11
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 01:42
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 03.05.2026 | 10:08
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 04:31
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 03.05.2026 | 10:03
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03:17
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 10:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA