Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video
03 Mayıs 2026 | 10:08
İstanbul Avcılar'da daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığı mağaza, bir kez daha hırsızların hedefi oldu. Şüphelilerin çaldıkları ürünleri önceki olaylarda olduğu gibi pazar ve bebek arabasına gizleyerek uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 28 Nisan'da öğle saatlerinde meydana geldi. Vedat Ateş'e ait mağazaya gelen şüpheliler, yatak örtüsü, koltuk ve sandalye örtüleri ile terlikleri alarak iş yerinden çıktı. Yanlarında bulunan iki çocukla birlikte hareket eden şüphelilerin, çaldıkları ürünleri pazar arabası ve bebek arabasına sakladıkları görüldü.
