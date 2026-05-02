Bolu'da konuşmaya çağırdıkları gençleri vuran 3 şüpheli yakalandı | Video
02 Mayıs 2026 | 14:37
Bolu’da konuşmak için çağırdıkları sokakta 2 genci silahla vurarak yaralayan ve olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
UZUN SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şahısların izini sürdü. Polis ekiplerinin uzun uğraşları ve yaşanan kovalamaca sonucunda, tetiği çeken E.C. ile yanındaki B.K. ve O.S. dün gece saatlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
01:25
Bolu'da konuşmaya çağırdıkları gençleri vuran 3 şüpheli yakalandı | Video 02.05.2026 | 14:12
