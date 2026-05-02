Video Yaşam Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video
Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video

Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video

02 Mayıs 2026 | 13:46

Kırıkkale’de polis ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde, "kadına karşı şiddet", "uyuşturucu ticareti" ve "dolandırıcılık" gibi suçların da bulunduğu 15 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün yeri teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi. Millet Bahçesi önünde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.Ö., otomobiliyle Karakeçili istikametinde kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası
bulunan emekli polis memuru B.A. da Amasya'da düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı. B.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., "hırsızlık" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan M.C.C., "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 ayrı dosyada toplam 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. de gözaltına alınarak tutuklandı.

Öte yandan, araç içinden tabancayla havaya ateş ettiği belirlenen S.Ö. isimli şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin parka attığı tabanca ekipler tarafından bulundu. S.Ö. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

TBB’nin yeni yönetim seçimi öncesinde ortalık karıştı! | Video 01:17
TBB'nin yeni yönetim seçimi öncesinde ortalık karıştı! | Video 02.05.2026 | 13:05
Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video 00:43
Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video 02.05.2026 | 12:35
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı | Video 08:09
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı | Video 02.05.2026 | 12:23
Erzurum’da avukata yapılan bıçaklı saldırının dehşet dolu anları kamerada | Video 07:35
Erzurum'da avukata yapılan bıçaklı saldırının dehşet dolu anları kamerada | Video 02.05.2026 | 10:12
3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama | Video 01:29
3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama | Video 02.05.2026 | 10:11
Kayseri’de otomobil park halindeki araca çarpıp yan yattı: 2 yaralı | Video 01:33
Kayseri'de otomobil park halindeki araca çarpıp yan yattı: 2 yaralı | Video 02.05.2026 | 09:26
Eyüpsultan’da oto yıkamaya motosikletli saldırı | Video 01:16
Eyüpsultan’da oto yıkamaya motosikletli saldırı | Video 02.05.2026 | 08:47
Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinin 3 katı alevlere teslim oldu | Video 02:49
Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinin 3 katı alevlere teslim oldu | Video 02.05.2026 | 08:47
Van’da tarih ve dolunay manzarası mest etti 02:13
Van'da tarih ve dolunay manzarası mest etti 01.05.2026 | 23:33
Çorum’da mayıs ayında kar yağışı 00:49
Çorum'da mayıs ayında kar yağışı 01.05.2026 | 21:59
Malatya’da yağmur sonrası gökkuşağı hayran bıraktı 00:25
Malatya’da yağmur sonrası gökkuşağı hayran bıraktı 01.05.2026 | 20:28
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 00:41
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 01.05.2026 | 19:30
Araç ile direk arasında sıkıştı! 00:23
Araç ile direk arasında sıkıştı! 01.05.2026 | 17:56
Sumud Filosu’nda İsraillilerin alıkoyduğu Hüseyin Oral yaşadıklarını anlattı: Darp edip, parasını çaldılar! | Video 00:16
Sumud Filosu'nda İsraillilerin alıkoyduğu Hüseyin Oral yaşadıklarını anlattı: Darp edip, parasını çaldılar! | Video 01.05.2026 | 16:36
Şanlıurfa’da film sahnesi gibi kurtarma operasyonu | Video 04:25
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi kurtarma operasyonu | Video 01.05.2026 | 16:09
3 kişinin öldüğü ve 26 yaralının olduğu kazada otobüsün Tekirdağ’dan çıkış görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:27
3 kişinin öldüğü ve 26 yaralının olduğu kazada otobüsün Tekirdağ’dan çıkış görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.05.2026 | 16:03
Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:19
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video 01.05.2026 | 16:00
Fatih’te bir anlık trafik kavgası 180 bin liraya mal oldu | Video 00:20
Fatih'te bir anlık trafik kavgası 180 bin liraya mal oldu | Video 01.05.2026 | 15:16
SON DAKİKA… Sakarya’da kuru yük gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu A Haber’de… | Video 18:55
SON DAKİKA… Sakarya’da kuru yük gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu A Haber’de… | Video 01.05.2026 | 15:00
İş yeri sahibinden hırsıza çağrı: Çaldığını getirirsen şikayetçi olmayacağım | Video 03:41
İş yeri sahibinden hırsıza çağrı: "Çaldığını getirirsen şikayetçi olmayacağım" | Video 01.05.2026 | 14:30

