Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video
02 Mayıs 2026 | 13:46
Kırıkkale’de polis ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Operasyonlar kapsamında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası
bulunan emekli polis memuru B.A. da Amasya'da düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı. B.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.
"Dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., "hırsızlık" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan M.C.C., "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 ayrı dosyada toplam 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. de gözaltına alınarak tutuklandı.
Öte yandan, araç içinden tabancayla havaya ateş ettiği belirlenen S.Ö. isimli şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin parka attığı tabanca ekipler tarafından bulundu. S.Ö. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.
