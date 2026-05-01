Fatih'te bir anlık trafik kavgası 180 bin liraya mal oldu | Video

01 Mayıs 2026 | 15:19

İstanbul Fatih’te trafikte bir araç sürücüsü ile aracından inip tartışan kişi Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şahsa 180 bin lira ceza kesildi. Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemelerde araç sürücüsü E.Ç. kısa sürede tespit edildi.

Olayın Fatih ilçesinde gerçekleştiği belirlenirken, sürücüye "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ihlalinden toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan E.Ç., hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

