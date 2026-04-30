Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı | Video

30 Nisan 2026 | 11:50

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan camide 2,5 yıl önce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 parçaya ayrılmış kağıt eser, Ankara'daki uzman konservasyon ekipleri tarafından titizlikle birleştirilmeye devam ediliyor. Yapılan ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait bir Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu.