Video Yaşam Mersin'de zincirleme kaza! 1 ölü | Video
Mersin'de zincirleme kaza! 1 ölü | Video

Mersin'de zincirleme kaza! 1 ölü | Video

14 Haziran 2026 | 16:43

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü Yasin Özcan (56) hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Sait Bolat Bulvarı'nda meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 33 BDA 643 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yasin Özcan idaresindeki 33 VK 854 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araçlar, Ş.G.'nin kullandığı minibüse ve yol kenarında park halinde bulunan 63 AEV 896 plakalı çekiciye çarptı. Zincirleme kazada, Yasin Özcan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Özcan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özcan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. F.Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil sürücüsü Yasin Özcan'ın (56) hayatını kaybettiği zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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