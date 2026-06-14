Video Yaşam Antalya’da 2 otomobil kavşakta çarpıştı! 2 kişinin yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı
Antalya’da 2 otomobil kavşakta çarpıştı! 2 kişinin yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı

Antalya’da 2 otomobil kavşakta çarpıştı! 2 kişinin yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı

14 Haziran 2026 | 16:11

Antalya’da gece saatlerinde meydana gelen kazanın saniyeler sonrası kask kamerasına yansıdı. Kazada araçlardan birisinde bulunan kadın sürücü kısa süreli panik atak geçirdi.

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Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardan birisinde bulunan ismi öğrenilemeyen kadın sürücü kısa süreli panik atak geçirirken yardıma koşan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.


Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldılar
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından 2 kadın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansırken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen ve daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan ismi öğrenilemeyen erkek araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu.

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