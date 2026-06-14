Saklandığı ev ablukaya alındı, yakalanınca "çalsaydınız açardım" dedi! 14 Haziran 2026 | 09:49 Bursa'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı. Teslim olmamakta direnen şüphelinin bulunduğu ev, özel harekat polislerinin desteğiyle koçbaşı kullanılarak açıldı. Gözaltına alınan şahsın, "Kapıyı çalsaydınız açardım" sözleri ise "pes" dedirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'nin Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi teslim olması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çağrılara rağmen kapıyı açmayan firari hükümlü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalar süren bekleyişin ardından bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi.

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon kapsamında koçbaşıyla kapı kırılarak içeri girildi. Polis ekiplerinin eve girmesiyle birlikte şüpheli teslim alınarak gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon anları basın mensuplarının kameralarına yansırken, saatlerce kapıyı açmayarak ekiplere direnen şüphelinin gözaltına alınırken, "Niye kapıyı çalmıyorsunuz? Çalsanız kapıyı açardım" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.