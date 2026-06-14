Video Yaşam Uyuşturucuyu beline ve bacağına bantla yapıştırarak gizlemiş! Zehir taciri yakalandı
Uyuşturucuyu beline ve bacağına bantla yapıştırarak gizlemiş! Zehir taciri yakalandı

Uyuşturucuyu beline ve bacağına bantla yapıştırarak gizlemiş! Zehir taciri yakalandı

14 Haziran 2026 | 15:56

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda vücudunun bel ve bacak kısımlarına bantla sarılarak gizlenmiş 500 gram esrar maddesi taşıyan ‘zehir taciei’ olarak tabir edilen şahıs yakalandı.

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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri başarılı çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Asayiş Büro Amirliği ve Yunus Timleri tarafından 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; Ş. E. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şahsın üzerinde gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, vücudunun bel ve bacak kısımlarına bantla sarılmış halde gizlenmiş yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve satıcı olduğu tespit edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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